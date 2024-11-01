Manifestación masiva en México en solidaridad con Palestina  

La Ciudad de México fue testigo de una multitudinaria manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo al genocidio perpetrado por la ocupación israelí en la Franja de Gaza. Videos mostraron a los participantes ondeando banderas y pancartas palestinas denunciando la agresión israelí, coreando consignas exigiendo el fin de la ocupación y afirmando su pleno apoyo a Palestina.
