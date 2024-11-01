edición general
Manifestación masiva en México en solidaridad con Palestina

Manifestación masiva en México en solidaridad con Palestina  

La Ciudad de México fue testigo de una multitudinaria manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo al genocidio perpetrado por la ocupación israelí en la Franja de Gaza. Videos mostraron a los participantes ondeando banderas y pancartas palestinas denunciando la agresión israelí, coreando consignas exigiendo el fin de la ocupación y afirmando su pleno apoyo a Palestina.

mmlv #1 mmlv
Las imágenes corresponden al concierto de Residente en el Zócalo hace unas semanas
#2 Jesusor
#1 Gracias. No sabía ese dato.
He encontrado este vídeo:
www.youtube.com/shorts/wFTBwuglQIw
