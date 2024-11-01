Mane Corral, del PP, la lía en el Pregón de las fiestas de Azuqueca alentando insultos a Pedro Sánchez  

Después de su desafortunadas publicaciones machistas en X de hace dos años, que terminaron en el Comité de Derechos y Garantías del partido, el sábado, durante el pregón de las Fiestas de Azuqueca de Henares, se dedicó a alentar y a jalear los insultos que un grupo de asistentes proferían contra el presidente del Gobierno de España al grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta". Los grupos municipales del PSOE e IU en el Consistorio azudense han emitido una nota de prensa conjunta en la que denuncian los hechos, que califican de "lamentables"