Mane Corral, del PP, la lía en el Pregón de las fiestas de Azuqueca alentando insultos a Pedro Sánchez

Mane Corral, del PP, la lía en el Pregón de las fiestas de Azuqueca alentando insultos a Pedro Sánchez  

Después de su desafortunadas publicaciones machistas en X de hace dos años, que terminaron en el Comité de Derechos y Garantías del partido, el sábado, durante el pregón de las Fiestas de Azuqueca de Henares, se dedicó a alentar y a jalear los insultos que un grupo de asistentes proferían contra el presidente del Gobierno de España al grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta". Los grupos municipales del PSOE e IU en el Consistorio azudense han emitido una nota de prensa conjunta en la que denuncian los hechos, que califican de "lamentables"

Sandman #1 Sandman
Pero por favor, que quede claro una vez más que es el PSOE quién calienta el ambiente y usa la violencia como no se hartan de repetir Ayuso, Feijóo y derivados.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Hay que descontaminar el Manzanares, que la epidemia de meningitis remonta el cauce.
fareway #3 fareway
No van a gobernar xD xD xD
Milmariposas #7 Milmariposas
Tiene un montón de mierda apestosa en vez de cerebro. No se le puede pedir nada más. {0x1f4a9}
mariKarmo #8 mariKarmo
Son un cáncer para la sociedad
Kantinero #4 Kantinero
Al final este tipo de figuras sin toda la basura humana que les sigue no son nadie
El_Tio_Istvan #9 El_Tio_Istvan
Ante todo elegancia y responsabilidad. La gente de Bien {0x2122}
#5 wictor69
En el pregón de Fuenlabrada 4 niñatos intentaron hacer lo mismo pero la gente pasó de ellos y se quedaron con las ganas, se ve que es moda entre los fachavales
nemesisreptante #6 nemesisreptante *
Fiestas de mi pueblo (pp fuerza más votada con diferencia, psoe detrás y al lado VOX) cero insultos a Sanchez en el chupinazo, cero en el baile y cero en el pregón, la gente estaba a divertirse, estas cosas solo las hace gente organizada #5
