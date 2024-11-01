edición general
107 meneos
411 clics
‘Mañaneros’ desgrana uno por uno todos los errores de Peinado: vea el demoledor vídeo del “juez de los mil fallos”

‘Mañaneros’ desgrana uno por uno todos los errores de Peinado: vea el demoledor vídeo del “juez de los mil fallos”  

Desde la anulación del cambio de condición de testigos a imputados en el caso de Begoña Gómez al archivo de una causa por malversación en el Ayuntamiento de Madrid por olvidarse de pedir una prórroga. x.com/crispmarcote/status/1963645549112176915

| etiquetas: ‘mañaneros’ , errores , peinado
54 53 1 K 493 actualidad
13 comentarios
54 53 1 K 493 actualidad
#3 laruladelnorte
No obstante, los fallos del juez Peinado no se han producido solo en lo relativo al caso de Begoña Gómez, sino que también ha errado en otras causas que han derivado en archivos por parte de tribunales superiores, despertando estas, igualmente, cierto revuelo debido a que se produjeron por circunstancias un tanto llamativas. Así, Mañaneros 360 traía de vuelta la ocasión en la que se dio carpetazo a la investigación que realizaba de un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid por malversación

…   » ver todo el comentario
3 K 41
nereira #5 nereira *
Habla el mayor spammer de Menéame, Mr. Delay que ignora y designora a conveniencia
1 K 29
Delay #4 Delay *
Menudo historial de spam de El Plural lleva #0 ¿no? :-D  media
0 K 20
reithor #13 reithor
El inspector Cluseao
0 K 12
#7 guillersk
Pensé que hablaba de peluquería :shit:
0 K 11
#8 Leon_Bocanegra
Ya están otra vez los dos de siempre con su puta guerra personal.
0 K 11
Kantinero #2 Kantinero
El Pelucas a punto de jubilarse, toda una vida de juez , no quiero pensar lo que habrá hecho este tipo cuando no había exposición mediática,
0 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#2 ¿ Lucrarse ?
0 K 11
sevier #10 sevier
Pero ahí está, sigue de juez y sin despeinarse.
Con lo cual entiendo que no sólo falla él, sino el sistema judicial.
0 K 9
Lamantua #12 Lamantua
El Plural aprovechando el tirón. Menudos jetas. Tanto pillar para dormirse en la orilla.
0 K 8
#9 AdreimEdSatsinois *
Qué caros nos salen estos individuos. Qué inversión más estúpida de la energía y los recursos de todos. Y que no se pueda hacer nada para cortarlo de raiz, un tío que cualquiera despediríamos de nuestra empresa por inútil, perverso y despilfarrador...es frustrante.
0 K 7
#11 Nebuchanezzar
¿El delito de prevaricación para que cojones existe?, pregunto yo inocente sin todavía querer asumir que en este país no existe nada remotamente parecido a la justicia
0 K 7
#1 Oliram
3 2 9
D. Peinado

Cronometrador oficial
0 K 6

menéame