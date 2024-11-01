edición general
Mañana, 7 de septiembre, habrá un bajón de temperaturas de hasta 10 ºC en estas zonas de España

Este fin de semana estará marcado por un tiempo cambiante y variable. Tras el notable ascenso de las temperaturas durante la jornada de hoy, que dejará un ambiente veraniego en muchas zonas, mañana llegará un brusco desplome del mercurio, acompañado de un aumento de la nubosidad y lluvias en distintos puntos del país. En apenas 24 horas pasaremos de un escenario cálido y estable a otro mucho más fresco e inestable.

NPCMeneaMePersigue
Vienen tormentas fuertes, inestabilidad, el mar ardiendo, nuevas DANA's y los que decían que "Los incendios son culpa de pirómanos" Están a las ordenes de los florentino, boluda, mercadona haciendo otra vez nada, no espanten el consumo

A costa de nuestras vidas
1
Pertinax
Llega una borrasca y las temperaturas caerán entre 6 y 10 grados en algunas zonas. Paren las rotativas. Breaking news de las buenas.
0
woody_alien
#2 El holocausto de las 17.14h
2
Pertinax
#3 Cuando creíamos que no hay nada peor que un genocidio...
0
Cehona
#4 Peor. Para la poligonera es peor protestar por el genocidio.
¡Etarras!!
0
NPCMeneaMePersigue
#2 #3 #4 #5 #6

Hemos pasado de un marcaje individual al hombre a tener toda la defensa concentrada en un jugador jajaajja

Soy literalmente Messi 8-D

Gracias por confirmar mi nick
0
Torrezzno
Genocidio climático, chemtrails peperos para fomentar el turismo guiri y la economía sumergida
0
Cehona
#5 Lo de la economía sumergida ¿es humor negro por lo de la DANA?
0
Cehona
A mi no me mires, yo tenía el spray de pintura por un descorchado.
0
Shuquel
Pues 27 grados es una temperatura ideal para hacer turismo masivo. Para qué avisa de esta buena noticia #0?
0

menéame