Mañana, 7 de septiembre, habrá un bajón de temperaturas de hasta 10 ºC en estas zonas de España  

Este fin de semana estará marcado por un tiempo cambiante y variable. Tras el notable ascenso de las temperaturas durante la jornada de hoy, que dejará un ambiente veraniego en muchas zonas, mañana llegará un brusco desplome del mercurio, acompañado de un aumento de la nubosidad y lluvias en distintos puntos del país. En apenas 24 horas pasaremos de un escenario cálido y estable a otro mucho más fresco e inestable.