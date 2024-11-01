Manada de leones ataca y mata a trabajador de zoológico frente a atónitos turistas en Tailandia

Un trabajador de un zoológico de Bangkok (Tailandia) fue atacado mortalmente este miércoles por varios leones, que le causaron mordidas letales en frente de decenas de turistas que intentaron sin éxito disuadir a la manada, según informaron autoridades de Tailandia. El incidente tuvo lugar en el Safari World de Bangkok, el zoológico privado más grande del país, situado en el distrito de Khan Na Yao, en el sur de la capital tailandesa, a donde llegaron equipos policiales para investigar el caso.