A juicio los prensuntos agresores sexuales Castelldefels

Uno de los presuntos agresores Alejandro Raúl P. C., alias El Cubano contactó con una joven a la que conocía y quedó con ella en un piso de Castelldefels, adonde acudieron el resto de acusados. La invitaron a consumir bebidas alcohólicas con el fin de que acabara ebria. Los presuntos agresores habrían grabado a tres chicas en un piso de la ciudad catalana aprovechando su “baja autoestima”. La abogada de dos de los acusados, Beatriz Uriarte, confía en alcanzar un acuerdo de forma que puedan salir de prisión cuanto antes.

Frantastic_R #1 Frantastic_R
Qué asco y qué rabia que estás cosas sigan sucediendo cundo ya ha sucedido antes y socialmente fue muy condenado... Y lo peor es que saben que no lo están haciendo bien y juegan a no ser pillados a no cometer error. Simplemente asco, pena, rabia, impotencia...
