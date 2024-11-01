edición general
Mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día, desde este lunes en Andalucía

Las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama en estadio BI-Rad 4 y 5, los más graves, podrán desde este próximo 12 de enero hacerse en un mismo día las pruebas complementarias necesarias, desde mamografía, ecografía y biopsia. Con esta medida, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno en el último debate de la comunidad, y que entra en vigor el próximo lunes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se busca “reducir los tiempos de incertidumbre...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona”. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo, explicaba la Junta cuando anunció la puesta en marcha de esta medida. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha...
2 K 40
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
No he leído la noticia ¿Dice algo de reforzar plantillas con más profesionales del sector? De no ser así, no se cómo quieren hacer tantas pruebas...
1 K 18
#4 Cilantro
#2 muy fácil, con una colaboración público-privada que costará un ultrapollón de euros a los andaluces.
0 K 6
sotillo #5 sotillo
#2 Se pasa a la privada, que son mucho mejores y muchísimo más barato :troll:
0 K 11
#3 Vamohacalmano
Y sin haberlo planeado, le ha salido un pareado.
0 K 7

