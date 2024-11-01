Mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día, desde este lunes en Andalucía

Las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama en estadio BI-Rad 4 y 5, los más graves, podrán desde este próximo 12 de enero hacerse en un mismo día las pruebas complementarias necesarias, desde mamografía, ecografía y biopsia. Con esta medida, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno en el último debate de la comunidad, y que entra en vigor el próximo lunes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se busca “reducir los tiempos de incertidumbre...