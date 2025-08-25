·
8
meneos
65
clics
Maluma alaba la gestión de Bukele en un concierto en El Salvador
Maluma ha decidido elogiar el gobierno de Nayib Bukele durante su último concierto en El Salvador, a la vez que tapaba sus tatuajes.
maluma
,
tatuajes
,
bukele
,
concierto
7
1
5
K
64
actualidad
17 comentarios
#1
javibaz
El que paga, manda.
4
K
49
#2
Katos
#1
y Chenoa que opina?.
Irrelevante
0
K
7
#3
pirat
#2
¿ Quienes son esos ?
1
K
25
#9
Verdaderofalso
#1
y si no, al Salvador
0
K
20
#7
yocaminoapata
Y la gestión es de alabar, le duela a quien le duela.
Al final, quienes viven allí son los salvadoreños, no nosotros. Y los salvadoreños lo han elegido, reelegido y están más que contentos con él.
1
K
20
#8
The_real_deal
#7
que hay que alabar en su gestion, en concreto?
0
K
9
#10
yocaminoapata
#8
Pues mira, te vas a google y lo buscas.
O mejor, pégate unas vacaciones en el Salvador (así sales de tus cuatro paredes) y les preguntas a ellos que son los que han sufrido maras, extorsiones, asesinatos, corruptelas, etc etc etc.
1
K
20
#15
Ratoncolorao
#10
Me he dado una vuelta por Google y resulta que Bukele ha echado del país a todo aquel que osa decirle que no se respetan los derechos humanos, ha encarcelado a un montón de inocentes, ha admitido una cárcel para recoger a todos los que echa Trump (un tío honrado y naada corrupto) sin respetar ni la legalidad ni los derechos fundamentales y ahora obliga a los chavales a cortarse el pelo tal como hacen en Corea del Norte.
Así que lo que te aconsejo es que te vayas tú a vivir allí si tanto te gusta y luego nos lo cuentas. Pero no hay cojones...
0
K
19
#13
mmlv
Lo raro hubiera sido una postura crítica, eso requiere ética y mucha mucha valentía
0
K
15
#5
Milmariposas
Mira, otro mermao que no tiene ni media neurona...
0
K
14
#16
Anfiarao
#12
youtu.be/r2dY8Vv_TFY?si=wDK35ed4chMkawL7
0
K
12
#4
Anfiarao
Quien carajo es maluma?
Suena a reguetonero malote cantamañanas
0
K
12
#12
Borgiano
#4
Ok, boomer.
0
K
9
#17
hdblue
Gente con algo de dinero, diciendo a los pobres que está bien limitar la libertad de los pobres para que él, mínimamente rico, no se sienta amenazado por los pobres.
Frutos surnormales los que se creen las mentiras y discursos de la derecha.
0
K
9
#14
Klamp
Millonarios contentos con fascistas, que raro
0
K
8
#6
Stringerthanks
Ahora lo voy a escuchar un 200% más
0
K
6
#11
Sandilo
Será gracioso ver a Maduro en el CECOT.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
