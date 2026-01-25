Maltrata a su perro en plena calle en Gijón y acaba agrediendo a la Policía que trató de evitarlo

Los clientes afirman que la mujer “salió con el perro a la terraza del local y cuando este se acercó a una mesa, ella lo levantó tirando de la correa y lo mantuvo en el aire mientras le zarandeaba y le gritaba”. “Varias personas allí presentes actúan recriminándole a la mujer su actitud, que reacciona golpeando al animal, propinándole varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo. En ese momento, los clientes intervienen quitándole al perro y esta vez la mujer trata de agredirles a ellos, por lo que requieren la presencia policial”.