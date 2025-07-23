edición general
Los “malos” en la colección «La Conquista del Espacio»

El personaje al que denominamos «el malo», ya sea en literatura o en cine, alcanza una vital trascendencia en los bolsilibros de la colección «La Conquista del Espacio». Es más; a veces, en estas novelas, este personaje ocupa más interés para el lector que los propios «buenos», la pareja protagonista. Y cada autor de estas narraciones otorga unas características distintivas a estos torvos y atrayentes personajes, diferenciándose así, muy claramente, de un creador a otro. Hagamos, entonces, un breve repaso de los rasgos más recurrentes...

