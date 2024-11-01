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Mali se desmorona: por qué los ataques contra la junta militar afectan a Europa

Mali se desmorona: por qué los ataques contra la junta militar afectan a Europa

Mali lleva mucho tiempo identificado como un foco de inquietud, tanto en términos de desarrollo como de seguridad. Por eso, desgraciadamente, no resulta tan sorprendente el estallido violento registrado el pasado día 26, con una ofensiva general en la que la milicia yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y la del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han sumado fuerzas para desafiar abiertamente a las Fuerzas Armadas malienses (FAMA), o, lo que es lo mismo, a la junta militar golpista liderada por el general Assimi Goita.

| etiquetas: mali , europa , junta militar , ataques , ofensiva
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4 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
#3 soberao
#1 Es lo mismo, experto en geopolítica sionista y sus organizaciones terroristas como el ISIS.
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asola33 #4 asola33
Si aslgo falla, "vente pa Francia, Mohamed" y si no puedes, "pa España" que es más fácil.
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#2 DotorMaster
Todas esas movidas nos afectan, aunque sea indirectamente. Y mal si hay colonizadores interviniendo en esos países (Mali, Burkina y Niger), y mal si esperamos que con su propia soberanía gestionen los problemas. No sé... yo mejor me espero a ver qué dice Feijoo de todo esto.
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menéame