Malestar en Castañera por el gran volumen de vehículos que aparcan en la zona del cohousing

En el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria del mes de diciembre el Partido Popular se dirigió a la alcaldesa, Eva María Pérez, a la que preguntó por las quejas de los vecinos de Castañera por los vehículos mal aparcados en la zona del Cohousing, que generan a diario estrechamientos y dificultades para transitar. “La única respuesta que han recibido los vecinos es que es competencia de la Guardia Civil, sin embargo, hablamos de una situación que afecta a la seguridad vial en el término municipal, y al normal uso de una vía pública”