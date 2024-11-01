edición general
Malestar en Castañera por el gran volumen de vehículos que aparcan en la zona del cohousing

En el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria del mes de diciembre el Partido Popular se dirigió a la alcaldesa, Eva María Pérez, a la que preguntó por las quejas de los vecinos de Castañera por los vehículos mal aparcados en la zona del Cohousing, que generan a diario estrechamientos y dificultades para transitar. “La única respuesta que han recibido los vecinos es que es competencia de la Guardia Civil, sin embargo, hablamos de una situación que afecta a la seguridad vial en el término municipal, y al normal uso de una vía pública”

Torrezzno #1 Torrezzno
Sera de cruising
powernergia #3 powernergia
Un infierno.
xD  media
#4 amusgada *
no entiendo donde está la noticia. Primero El Tapín, medio rancio donde los hya. Luego está la cooperativa de vivienda Axuntase, que aunque ponga "cohousing" no es un AIRBNB que digamos, sino un proyecto de vivienda colectiva. Onde siempre hay los mismos coches aparcaos, 3 o 4. Será que no hay roñas en Llanera pa facer desto "noticia" o_o una peperra quejándose de coches imaginarios porque justo ahora la FSA decidió que diban apoyar públicamente este tipo de coops de…   » ver todo el comentario
#2 Aitr
Cuando divides un piso en varios tienes que prever un numero de plazas acorde al aumento de viviendas que hagas, no sé si será una ley nacional o como va pero donde yo conozco es así. De echo juraría que tienes que crearlas tambien pero de esto no estoy seguro.

Me imagino que en este caso no aplica o que la ley no es igual en todos lados. Sería una buena forma de regular el tema. Si en vez de vivienda de larga duración para la cual una plaza o dos serían suficientes, si quieres alquilar en cohousin, cada inquilino deberá contar con una plaza de aparcamiento. 5 habitaciones 5 plazas...
