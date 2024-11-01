·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7633
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
9437
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6865
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
4937
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4990
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
más votadas
705
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
653
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
442
Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a los palestinos y contra los lazos con Israel
416
Évole carga contra la Liga de Tebas por censurar el homenaje de San Mamés a Palestina
643
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
67
clics
Malas interpretaciones del estoicismo
Ante el malestar y la incertidumbre, distintos ‘influencers’, empresarios y atletas han tornado una corriente de pensamiento compleja y profunda en una lista de consejos de autoayuda.
|
etiquetas
:
estoicismo
,
influencers
12
2
0
K
130
cultura
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
130
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
themarquesito
El "estoicisbro", como lo llama nuestro buen
@PasaPollo
2
K
35
#4
cangancho
#2
buena definición
0
K
9
#3
pazentrelosmundos
Buen artículo. Mucho me temo que vendrán los de: Eso no es el estoicismo, porque yo vi un vídeo de un fulano que me decía lo que yo quería oír.
Como toda filosofía o aprendizaje hay que hacer un análisis profundo, descartar lo que por tu contexto no funciona e ir integrando lo que sí.
De todas formas, desvirtuar una filosofía ye lo que hay. Si no que se lo digan la probe Epicuro, que de una reflexión de puta madre quedó en BDSM.
0
K
14
#5
Khadgar
"Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fuerza para las que sí puedo y sabiduría para distinguir unas de otras" o algo así.
0
K
14
#6
pazentrelosmundos
#5
prefiero el clásico: ay señor, dame paciencia y un carru pa llevala...
1
K
28
#8
Khadgar
#6
"Pero no me des fuerza, porque como me des fuerza..."
0
K
14
#1
DavidEF
Ser estoico como Séneca, casi casi el tío más rico de Roma, no es que tenga mucho mérito. Así yo también acepto serenamente los vaivenes de la vida...
0
K
10
#7
alfre2
#1
a Séneca, como buen estoico, se la traería bastante al pairo tu opinión sobre él. De hecho, dudo que ni siquiera leyese tus libros refutándole
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como toda filosofía o aprendizaje hay que hacer un análisis profundo, descartar lo que por tu contexto no funciona e ir integrando lo que sí.
De todas formas, desvirtuar una filosofía ye lo que hay. Si no que se lo digan la probe Epicuro, que de una reflexión de puta madre quedó en BDSM.