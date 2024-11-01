edición general
Malas interpretaciones del estoicismo

Malas interpretaciones del estoicismo

Ante el malestar y la incertidumbre, distintos ‘influencers’, empresarios y atletas han tornado una corriente de pensamiento compleja y profunda en una lista de consejos de autoayuda.

themarquesito
El "estoicisbro", como lo llama nuestro buen @PasaPollo

cangancho
#2 buena definición

pazentrelosmundos
Buen artículo. Mucho me temo que vendrán los de: Eso no es el estoicismo, porque yo vi un vídeo de un fulano que me decía lo que yo quería oír.

Como toda filosofía o aprendizaje hay que hacer un análisis profundo, descartar lo que por tu contexto no funciona e ir integrando lo que sí.

De todas formas, desvirtuar una filosofía ye lo que hay. Si no que se lo digan la probe Epicuro, que de una reflexión de puta madre quedó en BDSM.

Khadgar
"Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fuerza para las que sí puedo y sabiduría para distinguir unas de otras" o algo así.

pazentrelosmundos
#5 prefiero el clásico: ay señor, dame paciencia y un carru pa llevala...

Khadgar
#6 "Pero no me des fuerza, porque como me des fuerza..."

DavidEF
Ser estoico como Séneca, casi casi el tío más rico de Roma, no es que tenga mucho mérito. Así yo también acepto serenamente los vaivenes de la vida...

alfre2
#1 a Séneca, como buen estoico, se la traería bastante al pairo tu opinión sobre él. De hecho, dudo que ni siquiera leyese tus libros refutándole


