Una malagueña de 44 años pierde la vida tras caer al río junto a su perro en la Canal del Texu, en Cabrales

VÍDEO recuperación del cuerpo de la malagueña de 44 años fallecida hoy tras sufrir un accidente en la Canal del Texu Una malagueña de 44 años de edad ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:23 horas. En la llamada se indicó que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando de Bulnes
La mujer de 44 años y procedente de Málaga que falleció el pasado viernes en el canal del Texu, la estrecha senda que separa Poncebos y Bulnes en el corazón de los Picos de Europa, caminaba por una zona «muy expuesta» cuando se precipitó al río junto a su perro. La Guardia Civil de Montaña, que se ocupó del rescate del cuerpo sin vida, informó este sábado de que el animal no ha sido localizado y que en el momento del accidente la mujer llevaba un brazo escayolado y llevaba a su perro sujeto con una correa, circunstancias que aumentaban el riesgo de caída.
La Guardia Civil ha señalado que el perro que la acompañaba igualmente se precipitó al río, si bien no ha podido ser localizado por los agentes.
