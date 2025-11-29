Una malagueña de 44 años pierde la vida tras caer al río junto a su perro en la Canal del Texu, en Cabrales

VÍDEO recuperación del cuerpo de la malagueña de 44 años fallecida hoy tras sufrir un accidente en la Canal del Texu Una malagueña de 44 años de edad ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:23 horas. En la llamada se indicó que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando de Bulnes