Mal visto entre demócratas rescate financiero de EEUU para Argentina

"Es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un Gobierno extranjero, mientras cierra el nuestro” en referencia a la falta de financiamiento que ha paralizado al gobierno federal desde el 1 de octubre. “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar y está pasando la factura a los estadounidenses”. Presentaron proyecto de ley que impediría al Departamento del Tesoro utilizar su Fondo de Estabilización Cambiaria para apuntalar Argentina.