Mal visto entre demócratas rescate financiero de EEUU para Argentina

Mal visto entre demócratas rescate financiero de EEUU para Argentina

"Es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un Gobierno extranjero, mientras cierra el nuestro” en referencia a la falta de financiamiento que ha paralizado al gobierno federal desde el 1 de octubre. “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar y está pasando la factura a los estadounidenses”. Presentaron proyecto de ley que impediría al Departamento del Tesoro utilizar su Fondo de Estabilización Cambiaria para apuntalar Argentina.

#2 tromperri
Los republicanos tan neoliberales ellos ven perfecta esta intervención del gobierno.
La hipocresía habitual de la derecha.
javibaz #1 javibaz
¿Está rescatando o comprando?
#3 tromperri
#1 comprando, que el plan de Milei era vender Argentina y a los argentinos al mejor postor para sacar el y los suyos tajada personal es algo que se veía venir de lejos.
Lo vio hasta Findeton que se apuntó al juego comprando 1000 eurillos de bolsa Argentina y ahora le lame el escroto a Milei porque tiene 1050.
juliusK #4 juliusK
Los únicos que "ven bien" el "rescate" (lo que es la neolengua, antes se decía alquiler con opción a compra) USA a Argentina es el dueño de Conan y su hermana la coimera porque hay que repartir plata entre la barra de delincuentes que vicepresidencia y no hay liquidez, viste.
