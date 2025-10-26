Mainat recuerda que estuvo a punto de despedir a Risto Mejide en directo en 'OT': "Siempre me he arrepentido de no haberlo hecho"

Mainat vuelve a ser noticia por los titulares que ha dejado tras su paso por el podcast 'Vidas contadas'. El productor de 'Operación Triunfo' aseguró ante los micrófonos estar arrepentido de no haber despedido a Risto Mejide en directo. Mainat contó los comienzos del publicista en el talent show, que se acababa de mudar de TVE a Telecinco y cómo con el paso del tiempo le sugirió a Risto empezar a criticar de manera más dura a algunos concursantes: "Poco a poco, él se iba animando y yo le decía: 'Vamos a meterle caña a este'. Y le metíamos un p
