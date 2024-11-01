edición general
Maillo a Ana Rosa: "Ustedes son los colaboracionistas que justifican el genocidio"

Maillo a Ana Rosa: "Ustedes son los colaboracionistas que justifican el genocidio"  

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, es entrevistado en 'El Programa de AR' el 18 de septiembre de 2025.

Beltenebros
Le interrumpen como nunca harían con alguien del PP. Y luego Isabel San Sebastián dice de Maíllo que "está mal de la cabeza". Los fachas interrumpen e insultan con impunidad. Y luego les molesta si alguien les interrumpe a ellos.
Beltenebros
No es duplicada.
En ese enlace no veo ningún vídeo, así que relacionada. Podéis votarla negativamente. Me da igual el karma. No la voy a descartar porque es importante poder ver el vídeo.
Beltenebros
Totalmente de acuerdo. Gracias. Eso explico en #9.

#11 Si lees #10, verás que ya he puesto lo de relacionada.
mente_en_desarrollo
#14 Me refería al revés.
Poner esta relacionada en los comentarios de la de portada.

Hay mucha gente que lo puede agradecer, y si no lo consideran duplicada (yo sí porque la información es la misma y a mi no me gusta tener muchas cosas en portada de lo mismo salvo que sea información diferente), igual acaba subiendo a portada también.
Beltenebros
También lo he hecho.
Beltenebros
A ti te parece que este enlace es duplicado, y has votado negativamente. A mí me parece que tu voto negativo es erróneo e injustificado.
mente_en_desarrollo
#21 Bueno, yo ya he explicado mis motivos.

A lo que se une, que estoy encantado con el veto a las redes sociales, y de no ser porque hay cosas que solo se pueden ver en youtube (y no suelen ser de política, salvo en asuntos que hay consenso en los medios para ocultar, como pueda ser en la guerra de Ucrania el punto de vista ruso, o fue al principio lo de Gaza), sería partidario de que también lo vetaran.

Pero ya sé que tú llevas mal los negativos (y lo siento, pero si creo que es duplicada, votaré como tal), y yo llevo mal las redes sociales y los mil meneos de lo mismo, por lo que no nos vamos a convencer.

Posiblemente en meneos que no sean tuyos, coincidamos más.
Delay
#9 Yo te apoyo. Mi envío no incluye vídeo así que esta NO ES DUPLICADA.
Beltenebros
Muchas gracias. Eres muy amable.
:hug:
reithor
Gente que no sabe jubilarse a tiempo
Beltenebros
Totalmente de acuerdo.
Si te fijas, dice "buenas tardes" siendo por la mañana el programa.
soberao
#3 "Buenas tardes o buenos días que yo ya no sé ni donde estoy con tanto cambio de programa" ha dicho Ana Rosa xD
La verdad es que da pena verla pero también tienen las viejas derecho a salir en televisión.
soberao
#5 #4 En esa no hay manera de ver el vídeo que es al final lo que tiene de noticia.
rogerius
#15 Sí, hay que ver el vídeo. Ahí es donde está la chicha y la limoná.
rogerius
#11 El vídeo no tiene desperdicio. Hay que ver cómo impiden a Maillo decir lo que tiene que decir.
Supercinexin
Toda ésta peñita, los derechistas, en 1930-1940 estarían diciendo que Hitler sólo es un gran hombre que quiere defender a Europa de la amenaza comunista y hablarían de "los judíos" exactamente igual que hablan hoy de "los MENAs", "los moros", "los musulmanes ", etcétera.

Hay dos tipos de personas que no ven esto: los que no quieren verlo, porque son de ellos, y los que no han abierto un libro ni en la autoescuela.
rogerius
#5 No la considero dupe. Esta incluye vídeo. La otra no lo hace.
mente_en_desarrollo
#8 Duplicada es, tienen la misma información.

Pero si que puede ser una buena idea, ponerla de relacionada en la de portada para quien prefiera el video.
Y si más gente piensa como tú que como yo, igual llega también a portada.
Verdaderofalso
Ana Rosa lo de tu maridoooooo xD
