Un magnate ruso cercano al Kremlin promueve una Internacional del odio con ultras españoles

Konstantin Maloféyev tiene nuevos aliados en España. Este magnate ruso, señalado en innumerables ocasiones por su cercanía al Kremlin, encabezó una cumbre internacional en San Petersburgo a la que asistieron representantes de Falange y Democracia Nacional.

antesdarle #2 antesdarle
Entre putos nazis anda el juego
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Mira que ya han negativizado la noticia sin leerla. xD xD xD
#18 arreglenenlacemagico
#3 la tuchonka
#8 eipoc *
#2 #5 Los bulos suelen llegar antes que los desmentidos, aunque algunos les pedís una máquina del tiempo.
#11 sarri
#8 Entonces, DN y falange no son nazis? O no han ido a esa cumbre en Rusia?
#14 eipoc *
#11 no lo sé. Esperaremos a escuchar alguna otra versión. Si quieres desmentimos el siguiente bulo de dentro de quince días, pero no sé cuál será. Siento decepcionarte.

Quizás lo de que es cercano a Moscú sea un invento, quizás sea una traición, quizás sea un montaje, quizás sea cierto. Esperemos a ver el desmentido. Uno de los principios de Goebles es el constante bombardeo de noticias falsas que el ritmo para desmontarlas sea menor o que cuando se desmienta el estiércol ya se haya esparcido por el ideario.

Yo os pregunto. Si se desmiente ¿Dejaréis de apoyar a la OTAN?
#17 sarri *
#14 No, me vale con que desmientas este.

O tendré que pensar que eres como quien se cree las "noticias" de Visegrad24 pero del otro lado, es decir con nula capacidad crítica de lo que diga/haga tu equipo...

Edit. Cuándo contesté solo habías escrito el primer párrafo.
Y yo no apoyo a la OTAN, por mi salimos mañana de esa herramienta del imperialismo yanii
#19 sarri
#17 Esto es fácilmente desmentible no?

Maloféyev es el presidente del grupo mediático Tsargrad, afín al Kremlin, y fue el fundador del fondo de inversión Marshall Capital Partners, creado en 2005 con la participación de Rostelecom, la empresa estatal de telecomunicaciones rusa.
#20 Klamp
#14 pero que desmentido si la foto los muestra juntos xD
#12 serperga
#8 que poco han tardado en aparecer :-D
antesdarle #13 antesdarle
#8 ya sabemos como se las gastan por aquí el comando Putin. No hace falta ser adivino.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Lo más parecido al nacional-catolicismo que hay en Europa es el nacional ortodoxismo de Putin. Joder, si hasta tiene su propia guardia mora chechena.
#5 serperga
¿Pero no nos habían dicho los propagandistas informadores rusos de MNM que la labor del Kremlin era desnazificar Europa?
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#5 claro, pero nazi en su acepción putinista, no en lo que realmente significa nazi.
JackNorte #10 JackNorte
Los comunistas, que vienen los comunistas !!!!! Vladimir es un nombre de comunista.
Robus #15 Robus
odio con ultras españoles

By default. :roll:
Yorga77 #1 Yorga77
Y seguimos para bingo. :palm:
Chinchorro #6 Chinchorro
Correrías de chavalines sanotes, aquí no hay peligro ninguno.
Pacman #21 Pacman
Que no se pongan tontos los ruskis que les echamos de Puerto Banús y de Altea y luego todo serán lloros.
meroespectador #22 meroespectador *
Luego los nazis son otros, manda cojones, se les debería de considerar agentes del Kremlin a la vuelta y tratarles cómo espías.
Rogue #9 Rogue
Parece un nombre de una película de Austin Power; Malofeyev
#16 eldioni
#9 Apellidándote Malofoyev o te haces super-villano o te corren a collejas en el cole.
