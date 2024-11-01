Konstantin Maloféyev tiene nuevos aliados en España. Este magnate ruso, señalado en innumerables ocasiones por su cercanía al Kremlin, encabezó una cumbre internacional en San Petersburgo a la que asistieron representantes de Falange y Democracia Nacional.
| etiquetas: magnate , ruso , kremlim , promueve , internacional , odio , ultras
Quizás lo de que es cercano a Moscú sea un invento, quizás sea una traición, quizás sea un montaje, quizás sea cierto. Esperemos a ver el desmentido. Uno de los principios de Goebles es el constante bombardeo de noticias falsas que el ritmo para desmontarlas sea menor o que cuando se desmienta el estiércol ya se haya esparcido por el ideario.
Yo os pregunto. Si se desmiente ¿Dejaréis de apoyar a la OTAN?
O tendré que pensar que eres como quien se cree las "noticias" de Visegrad24 pero del otro lado, es decir con nula capacidad crítica de lo que diga/haga tu equipo...
Edit. Cuándo contesté solo habías escrito el primer párrafo.
Y yo no apoyo a la OTAN, por mi salimos mañana de esa herramienta del imperialismo yanii
Maloféyev es el presidente del grupo mediático Tsargrad, afín al Kremlin, y fue el fundador del fondo de inversión Marshall Capital Partners, creado en 2005 con la participación de Rostelecom, la empresa estatal de telecomunicaciones rusa.
morachechena. propagandistasinformadores rusos de MNM que la labor del Kremlin era desnazificar Europa?
By default.