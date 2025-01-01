edición general
2 meneos
30 clics

El Magirus Firebull [ENG]  

Transporta grandes cargas con mínima presión sobre el terreno más complicado, asegurando máxima capacidad de extinción, y y seguridad para los servicios de emergencias al mismo tiempo.

| etiquetas: tanque , incendios , reactor , 6a generación , contraincendios , forestal
1 1 0 K 15 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 15 actualidad
calde #1 calde
Por qué no se pueden tener vehículos especiales destinados a estos fuegos tan grandes? Cómo podemos asumir tan rápidamente que no somos capaces de apagar un incendio forestal cuando están continuamente en riesgo pueblos enteros?

Otras propuestas y ejemplos:

Drones capaces de llevar agua y una lanza para poder atacar el fuego con un tiempo de reacción mínimo en los momentos iniciales de este, cuando todavía es fácil de apagar.

Llevarían cámaras para un mejor seguimiento en tiempo real…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame