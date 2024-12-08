‘MAGA look’, la estética trumpista que arrasa en EE.UU. con tacones, armas y bótox

Kristi Noem ostenta el cargo de secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., entidad cuya misión es garantizar la seguridad del país. Noem es una trumpista de manual, que se opone al derecho al aborto, niega el cambio climático, apoya la deportación masiva de inmigrantes y los recortes en sanidad. Todo ello luciendo una larga melena ondulada —que le cae, cual cascada, sobre los hombros—, ropa ajustada, tacones y, a menudo, una gorra con las siglas MAGA (Make America Great Again).
Trump pregunta a sus maridos cómo las "aguantan" mientras su atractivo entre las votantes femeninas empieza a sentirse afectado. "Alguien dijo: 'A las mujeres no les gusta Donald Trump'", dijo desde un mitin en Johnstown, Pensilvania, el 30 de agosto. "Yo dije: 'Creo que eso está mal. Creo que me quieren'. Yo las quiero". Señaló a un grupo de mujeres de Carolina del Norte que han viajado a 227 mítines. "Son riquísimas. Míralas. No tienen más que dinero", añadió. "Sus maridos son estupendos. Pero les permiten ir por todo el país.”
no hay solución. O se erradica esta plaga o estamos jodidos.
Ridícula esta gente con pasta,, nadie les dice que el polo salmón con pantalones verdes es ridículo y se van viniendo arriba en su afán de distinguirse de la plebe. Unas Leticiassabateres de la vida con la cartera mas abultada