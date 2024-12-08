‘MAGA look’, la estética trumpista que arrasa en EE.UU. con tacones, armas y bótox

Kristi Noem ostenta el cargo de secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., entidad cuya misión es garantizar la seguridad del país. Noem es una trumpista de manual, que se opone al derecho al aborto, niega el cambio climático, apoya la deportación masiva de inmigrantes y los recortes en sanidad. Todo ello luciendo una larga melena ondulada —que le cae, cual cascada, sobre los hombros—, ropa ajustada, tacones y, a menudo, una gorra con las siglas MAGA (Make America Great Again).