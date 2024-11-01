MAGA difunde la teoría de que el intento de asesinato de Trump fue un montaje

El tiroteo, que tuvo lugar durante un mitin de campaña en julio de 2024, había desencadenado inicialmente una condena generalizada y una unidad que traspasaba las líneas políticas. Sin embargo, meses después, sectores de la propia base política de Trump han comenzado a difundir narrativas alternativas en Internet, cuestionando la versión oficial de los hechos y sugiriendo que se ocultan al público detalles clave en torno al ataque.

etiquetas: marjorie taylor greene , trump , butler , intento de asesinato , maga
Mesopotámico #2 Mesopotámico *
Sin leer la teoria, petardo en la oreja y un gilipollas que lo usas con un rifle saboteado.

Edito; está paja mental es del primer intento. No sabía que ha habido un segundo
#1 amusgada
venga, menos refritos y saca al Trump anoche en la cena de corresponsales con su lobo solitario profe californiano
oceanon3d #3 oceanon3d *
El primero apestada tanto que da hasta grima, el segundo un randon que no estuvo cerca de Trump ni a un kilómetro y el tercero otro randon que burlo con todo un arsenal de forma casi comica el mejor servicio de seguridad del mundo ... cada uno en un momento de necesidad para Trump.

¿De verdad conociendo como conocemos a esta administración actual de la Casa Blanca, y a su inquilino chiflado, las dudas mas que razonables de montaje no son pertinentes?
