Los maestros no están bien preparados para enseñar Matemáticas: sólo dedican el 7% de su formación universitaria a aprender cómo hacerlo

En Matemáticas, un maestro dedicará, en el menor de los casos, al menos un 17% de su tiempo lectivo a enseñar Matemáticas. Sin embargo, sólo un 7,5% del tiempo de su formación inicial [18 de 240 créditos de la carrera, de media] está destinado a desarrollar competencias en didáctica de las Matemáticas. “Nuestro alumnado no dispone de la alfabetización científica esencial para encarar la formación didáctica específica que debe tener un docente de Educación Primaria (…)”.
| etiquetas: magisterio , ciencias , competencias , grado
Tiene lógica que sean los maestros. Cursan la carrera de Magisterio, que es una carrera de letras. Yo estuve a punto de hacerla. A mí las ciencias jamás se me dieron bien : ni matemáticas, ni física, ni química, ni biología.
Es difícil que tengan muchas competencias en las asignaturas de ciencias gente que ha hecho una carrera de letras.
Tienen que prepararse más para poder enseñar bien esas materias, está claro.
Máster que no sirve para nada y te lo da gente de Magisterio que no ha pisado un instituto desde los 18 años
Ahora quieren que dure DOS años y por supuesto pagarlo
elpais.com/educacion/2025-10-23/las-facultades-de-educacion-proponen-q
Así entre 4 años de carrera, 2 de máster, años de oposiciones, listas interinos… » ver todo el comentario
Los profesores deberíamos encargamos de dar esos años. Ellos que se queden con los cursos bajos y el pinta y colorea que no dan para más
A magisterio se mete lo que se mete
Por otro lado el 90% tías que las mates no las tocan
Así nos llegan luego a secundaria
El sistema educativo necesita una purga y desde luego no empieza en Primarias sino… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/voy-trabajar-ganas-llorar-grito-invisible-profes
A parte, no creo que exista formación continua sobre este tema.