Los maestros no están bien preparados para enseñar Matemáticas: sólo dedican el 7% de su formación universitaria a aprender cómo hacerlo

En Matemáticas, un maestro dedicará, en el menor de los casos, al menos un 17% de su tiempo lectivo a enseñar Matemáticas. Sin embargo, sólo un 7,5% del tiempo de su formación inicial [18 de 240 créditos de la carrera, de media] está destinado a desarrollar competencias en didáctica de las Matemáticas. “Nuestro alumnado no dispone de la alfabetización científica esencial para encarar la formación didáctica específica que debe tener un docente de Educación Primaria (…)”.