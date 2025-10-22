edición general
Los maestros no están bien preparados para enseñar Matemáticas: sólo dedican el 7% de su formación universitaria a aprender cómo hacerlo

En Matemáticas, un maestro dedicará, en el menor de los casos, al menos un 17% de su tiempo lectivo a enseñar Matemáticas. Sin embargo, sólo un 7,5% del tiempo de su formación inicial [18 de 240 créditos de la carrera, de media] está destinado a desarrollar competencias en didáctica de las Matemáticas. “Nuestro alumnado no dispone de la alfabetización científica esencial para encarar la formación didáctica específica que debe tener un docente de Educación Primaria (…)”.

Supercinexin
Ni los profesores tampoco.
#10 unocualquierax
#1
Tiene lógica que sean los maestros. Cursan la carrera de Magisterio, que es una carrera de letras. Yo estuve a punto de hacerla. A mí las ciencias jamás se me dieron bien : ni matemáticas, ni física, ni química, ni biología.
Es difícil que tengan muchas competencias en las asignaturas de ciencias gente que ha hecho una carrera de letras.
Tienen que prepararse más para poder enseñar bien esas materias, está claro.
TonyStark
#1 pero hacen unos murales y unas manualidades de puta madre
#2 Mengüi
#4 Somozano
#2 El máster nos obligan a los profesores que estamos especializados en nuestra carrera
Máster que no sirve para nada y te lo da gente de Magisterio que no ha pisado un instituto desde los 18 años
Ahora quieren que dure DOS años y por supuesto pagarlo

#3 Somozano
La mayoría de los de magisterio no están capacitados para dar más allá de 4 de primaria.
Los profesores deberíamos encargamos de dar esos años. Ellos que se queden con los cursos bajos y el pinta y colorea que no dan para más
A magisterio se mete lo que se mete
Por otro lado el 90% tías que las mates no las tocan
Así nos llegan luego a secundaria
Supercinexin
#3 Con la putísima mierda de comentarios cuajados de todo tipo de faltas de ortografía y sintaxis que pones en el menéame, estás tú como para dar clases a nadie. Así salen los chavales del instituto, con analfabetos funcionales metidos a profesor porque se sacaron la carrera en esas barracas de feria que son las universidades españolas después de tirarse ahí siete u ocho años y no los quieren ni de almacenero.

El sistema educativo necesita una purga y desde luego no empieza en Primarias sino…   » ver todo el comentario
#6 poxemita
Como conviertan magisterio en una carrera STEM se lia gorda.
Priorat
Lo que está mal del titular es que no son los maestros los que dedican un 7%. Es la universidad la que solo dedica un 7% del tiempo a enseñarles matemáticas. La culpa no es de los maestros si no del programa.

A parte, no creo que exista formación continua sobre este tema.
