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El maestro mundial del camuflaje

El maestro mundial del camuflaje

Los geckos de cola de hoja de Madagascar literalmente transforman su apariencia a cualquier superficie sobre la que estén, haciéndolos completamente invisibles para sus depredadores. Hay muchas criaturas que tienen un camuflaje asombroso, pero esto está a otro nivel de cualquier cosa que se haya visto en la naturaleza.

| etiquetas: gecko , madagascar
6 1 0 K 57 ciencia
2 comentarios
6 1 0 K 57 ciencia
PamelaBustos #1 PamelaBustos
¡Es absolutamente mágico! {0x2728} Por muchas veces que vea a los pulpos haciendo estas cosas, no deja de explotarme la cabeza. Es increíble pensar en la cantidad de 'inteligencia' y sensibilidad que hay en cada centímetro de su piel para calcar texturas y colores así.

Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es nuestra propia naturaleza siendo asombrosa. ¡Gracias por compartir estos minutitos de paz y asombro, me ha alegrado el día! {0x1f419} {0x1f499}
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menéame