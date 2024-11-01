El maestro mundial del camuflaje

Los geckos de cola de hoja de Madagascar literalmente transforman su apariencia a cualquier superficie sobre la que estén, haciéndolos completamente invisibles para sus depredadores. Hay muchas criaturas que tienen un camuflaje asombroso, pero esto está a otro nivel de cualquier cosa que se haya visto en la naturaleza.
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Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es nuestra propia naturaleza siendo asombrosa. ¡Gracias por compartir estos minutitos de paz y asombro, me ha alegrado el día!