Maduro se retracta y no hará fiesta de cumpleaños en el Estadio Monumental, tras publicación de exfuncionario de Trump

El pasado jueves, 20 de noviembre, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro aseguró que el próximo 23 de noviembre celebraría su cumpleaños en el Estadio Monumental de Caracas, uno de los más importantes del país. Maduro había asegurado que iba a hacer un gran concierto para celebrar esta fecha, junto al “pueblo” de Venezuela, en medio de una creciente escalada de tensiones con Estados Unidos tras el despliegue militar en el Caribe. “El próximo domingo cumplo años y están invitados al Monumental al gran concierto que vamos a dar”, dijo

