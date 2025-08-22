Maduro llama a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a «amenazas» de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a «todo el pueblo» a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las «amenazas» de Estados Unidos. La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y bases populares de defensa.
Y mira que Maduro me parece un sátrapa ;
A que se deberá a que los mandatariso no persigan el dinero en vez de las sustancias , quien viera "The Wire" lo tiene bastante claro .
Es para escojonarse....
Y sobran las comillas en amenazas