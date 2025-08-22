edición general
9 meneos
7 clics

Maduro llama a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a «amenazas» de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a «todo el pueblo» a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las «amenazas» de Estados Unidos. La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y bases populares de defensa.

| etiquetas: maduro , venezuela , alistamiento , eeuu
8 1 0 K 115 actualidad
11 comentarios
8 1 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:    
reithor #1 reithor *
No es para menos, es práctica habitual de los gringos pasearse por América latina desestabilizando y cambiando gobiernos. "Yo cruzaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado..."
6 K 77
#6 el_gran_reset
#1 y derrocando dictadores??
4 K 13
Harkon #8 Harkon
#6 Vaya dictadura más rara que hace unos días hubo elecciones y resulta que la derecha ha ganado en una de las regiones y la gobierna.
3 K 35
reithor #10 reithor
#6 lo más parecido a un dictador en ese continente es Donald.
0 K 11
#3 Pivorexico *
Bueno que mejicanos ,brasileños , colombianos y otros se preparen , ya tienen la democracia a sus puertas/puertos ;

Y mira que Maduro me parece un sátrapa ;

A que se deberá a que los mandatariso no persigan el dinero en vez de las sustancias , quien viera "The Wire" lo tiene bastante claro .
2 K 32
Harkon #9 Harkon
#3 Pues que sátrapa más raro que hace unos días hubo elecciones regionales y resulta que la derecha ha ganado en una de ellas y la está gobernando
1 K 27
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
bueno les vendra bien un finde de instruccion militar en vez de estar danzando con el ponzoñoso regueton
2 K 27
vviccio #5 vviccio
EEUU jodió América incluido el Perú.
1 K 20
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Trump y Maduro se refuerzan mutuamente.
0 K 15
#4 chavi *
una operación antinarcóticos con militares en el Caribe

Es para escojonarse....

Y sobran las comillas en amenazas
0 K 13

menéame