Maduro llama a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a «amenazas» de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a «todo el pueblo» a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las «amenazas» de Estados Unidos. La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y bases populares de defensa.