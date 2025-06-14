edición general
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso

Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso

[Visible en modo lectura]. La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica.

Andreham
Mas barato que la publica, sin duda.

Como la monarquia.

Van de gestores y de "eficientes" y ni una ni otra.
ewok
#1 Buscan ser gestores y eficientes para ellos mismos, no para toda la gente. Punto.
rogerius
Ah, bueno, si lo reconoce… todo bien. :palm: Pero tengo la duda de si habrá más de lo que relumbra. Exenciones de impuestos, facilidades, tratos de favor y ventajas operativas que ni Madrid ni Quirón han contabilizado.
mis_cojones_en_bata
Muro de pago  media
#4 Icelandpeople
#3 Entradilla: Visible en modo lectura
mis_cojones_en_bata
#4 con navegadores que tengan esa opción, no es mi caso y no voy a instalarmelo para poder leerlo :-)

Normas de menéame:

3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados.

Para mí es muro de pago, para otros no lo será.

Pd: eso lo has añadido después :roll:  media
#10 Icelandpeople
#6 No, lo he puesto en negrita después, para que lo vieras mejor. :roll:

No es mi caso y no voy a instalarmelo para poder leerlo.

Puedes hacer con tu vida lo que qiueras.

Buena suerte.
#9 Marisadoro
¿Tendrá relación?

=> MAR tiene guardado en su móvil al novio de Ayuso como ‘Alberto Quirón’

No sé, no sé....
#15 veratus_62d669b4227f8
El partido Popular es un nido de podredumbre y de ladrones, ni uno de ellos esta en politica por vocacion , ninguno de ellos cree en lo publico , pero con todo eso ellos no son el problema, seria sencillo erradicar a sinverguenzas como estos si no fuera por dos cosas; quienes les votan y los jueces que miran a otro lado cuando no directamente les tapan su mierda.
#13 Ezkerro80
5.000 millones públicos al Sector Privado, con bajo control para poder despilfarrar y pagar mordidas, porque ellos lo valen.

La mala gestión de este dinero debería llevar a los responsables políticos a la Cárcel y no a los Palcos de Fútbol y Toros
capitan__nemo
¿Cual es la media por paciente tratado?
Jointhouse_Blues
¿Y cuanto habrán recibido ellos a cambio en forma de sobre? Y que el maromo de la presi trabaje para Quirón tampoco parece nada sospechoso, eh.
Si esto lo hubiera hecho alguno del pesoe, el pepé y sus voceros estarían indignadísimos.
Glidingdemon
Pero es que los ERES ya tú sabesh,por lo menos no gobierna maduro, y tenemos libertaz y cañas, y tampoco nos cruzamos con nuestros ex, vamos que todo son ventajas por 5000 millones un par de áticos un Maserati y lo que tenga en las islas vírgenes, lo que ya no me gusta tanto son los negocios con los narcos de Miami. Por lo de más biba la frutera madrileña. :troll:
Supercinexin
Madre mía cinco mil millones regalados a una puta empresa privada mientras luego te cuentan que los hospitales públicos ñañaña insostenible ñiñiñi.
Veelicus
Gracias a ello disfruta de un pisazo, claro que si Isabel!
#19 tierramar
El Regimen 78: www.meneame.net/m/actualidad/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa De Santos Cerdán a Cristobal Montoro: ¿Qué significa que la corrupción es consustancial al sistema político y económico español?
www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-espana-no-excepcion-regla La corrupción en España no es una excepción, es la regla
La corrupción en España no es una excepción, es la regla. Mientras se redactaba la Constitución y se legalizaban Partidos, la…   » ver todo el comentario
#16 veratus_62d669b4227f8
La ejemplar transicion del 78 le llaman a esto. Nunca saldremos de la mierda en este pais. Tuvimos oportunidades,.una con Felipe Gonzales y su amplísima mayoria absoluta...otrancuando se pudo hacer.un gobierno fuerte de coalicion con Psoe y Podemos,.en ambas, con matices,.el Psoe se acojono. Nunca lo entendere.
#20 veratus_62d669b4227f8
Esto no lo audita nadie?
Alguien controla estos gastos, el gasto por cada tipo de intervencion?. Se les paga lo que quieran?....ha habido algun concurso para acceder a este servicio...no se..algo?
A.more
5.000.000.000 millones de euros. El 3 por ciento da para mucho ATIco, mucho Maserati, mucho viaje a Miami. Da para toda la jubilación de la ida, sus novios y sus hermanos
