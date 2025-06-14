·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9903
clics
Fotos inquietantes de Rosemary Kennedy antes y después de la lobotomía (ENG)
6668
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
6399
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5189
clics
Boicot a la Vuelta
5305
clics
No pasarán
más votadas
596
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
410
Abraham Fernández Sánchez: desvelamos la identidad del tercer ultraderechista que agredió al periodista de Canal Red, Román Cuesta
522
Ayuso gasta millones en artistas mientras Madrid sufre recortes: la Semana de la Hispanidad más cara de la historia
572
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo
331
El Gobierno alemán anticipa "dolorosos" recortes en parte de las prestaciones sociales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
62
meneos
72
clics
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
[Visible en modo lectura].
La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica.
|
etiquetas
:
quirón
,
ayuso
51
11
1
K
481
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
51
11
1
K
481
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
*
Mas barato que la publica, sin duda.
Como la monarquia.
Van de gestores y de "eficientes" y ni una ni otra.
8
K
99
#17
ewok
*
#1
Buscan ser gestores y eficientes para ellos mismos, no para toda la gente. Punto.
0
K
11
#5
rogerius
*
Ah, bueno, si lo reconoce… todo bien.
Pero tengo la duda de si habrá más de lo que relumbra. Exenciones de impuestos, facilidades, tratos de favor y ventajas operativas que ni Madrid ni Quirón han contabilizado.
2
K
36
#3
mis_cojones_en_bata
Muro de pago
1
K
33
#4
Icelandpeople
#3
Entradilla: Visible en modo lectura
0
K
19
#6
mis_cojones_en_bata
*
#4
con navegadores que tengan esa opción, no es mi caso y no voy a instalarmelo para poder leerlo
Normas de menéame:
3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados.
Para mí es muro de pago, para otros no lo será.
Pd: eso lo has añadido después
2
K
24
#10
Icelandpeople
*
#6
No,
lo he puesto en negrita después
, para que lo vieras mejor.
No es mi caso y no voy a instalarmelo para poder leerlo.
Puedes hacer con tu vida lo que qiueras.
Buena suerte.
1
K
29
#12
mis_cojones_en_bata
#10
eso hago.
1
K
32
#9
Marisadoro
¿Tendrá relación?
=> MAR tiene guardado en su móvil al novio de Ayuso como ‘Alberto Quirón’
No sé, no sé....
2
K
31
#15
veratus_62d669b4227f8
El partido Popular es un nido de podredumbre y de ladrones, ni uno de ellos esta en politica por vocacion , ninguno de ellos cree en lo publico , pero con todo eso ellos no son el problema, seria sencillo erradicar a sinverguenzas como estos si no fuera por dos cosas; quienes les votan y los jueces que miran a otro lado cuando no directamente les tapan su mierda.
1
K
24
#13
Ezkerro80
*
5.000 millones públicos al Sector Privado, con bajo control para poder despilfarrar y pagar mordidas, porque ellos lo valen.
La mala gestión de este dinero debería llevar a los responsables políticos a la Cárcel y no a los Palcos de Fútbol y Toros
2
K
24
#2
capitan__nemo
¿Cual es la media por paciente tratado?
0
K
19
#11
Jointhouse_Blues
¿Y cuanto habrán recibido ellos a cambio en forma de sobre? Y que el maromo de la presi trabaje para Quirón tampoco parece nada sospechoso, eh.
Si esto lo hubiera hecho alguno del pesoe, el pepé y sus voceros estarían indignadísimos.
1
K
18
#14
Glidingdemon
Pero es que los ERES ya tú sabesh,por lo menos no gobierna maduro, y tenemos libertaz y cañas, y tampoco nos cruzamos con nuestros ex, vamos que todo son ventajas por 5000 millones un par de áticos un Maserati y lo que tenga en las islas vírgenes, lo que ya no me gusta tanto son los negocios con los narcos de Miami. Por lo de más biba la frutera madrileña.
1
K
18
#18
Supercinexin
Madre mía cinco mil millones regalados a una puta empresa privada mientras luego te cuentan que los hospitales públicos ñañaña insostenible ñiñiñi.
0
K
17
#7
Veelicus
Gracias a ello disfruta de un pisazo, claro que si Isabel!
0
K
11
#19
tierramar
*
El Regimen 78:
www.meneame.net/m/actualidad/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa
De Santos Cerdán a Cristobal Montoro: ¿Qué significa que la corrupción es consustancial al sistema político y económico español?
www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-espana-no-excepcion-regla
La corrupción en España no es una excepción, es la regla
La corrupción en España no es una excepción, es la regla. Mientras se redactaba la Constitución y se legalizaban Partidos, la…
» ver todo el comentario
0
K
11
#16
veratus_62d669b4227f8
La ejemplar transicion del 78 le llaman a esto. Nunca saldremos de la mierda en este pais. Tuvimos oportunidades,.una con Felipe Gonzales y su amplísima mayoria absoluta...otrancuando se pudo hacer.un gobierno fuerte de coalicion con Psoe y Podemos,.en ambas, con matices,.el Psoe se acojono. Nunca lo entendere.
0
K
7
#20
veratus_62d669b4227f8
Esto no lo audita nadie?
Alguien controla estos gastos, el gasto por cada tipo de intervencion?. Se les paga lo que quieran?....ha habido algun concurso para acceder a este servicio...no se..algo?
0
K
7
#8
A.more
5.000.000.000 millones de euros. El 3 por ciento da para mucho ATIco, mucho Maserati, mucho viaje a Miami. Da para toda la jubilación de la ida, sus novios y sus hermanos
1
K
4
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como la monarquia.
Van de gestores y de "eficientes" y ni una ni otra.
Normas de menéame:
3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados.
Para mí es muro de pago, para otros no lo será.
Pd: eso lo has añadido después
No es mi caso y no voy a instalarmelo para poder leerlo.
Puedes hacer con tu vida lo que qiueras.
Buena suerte.
=> MAR tiene guardado en su móvil al novio de Ayuso como ‘Alberto Quirón’
No sé, no sé....
La mala gestión de este dinero debería llevar a los responsables políticos a la Cárcel y no a los Palcos de Fútbol y Toros
Si esto lo hubiera hecho alguno del pesoe, el pepé y sus voceros estarían indignadísimos.
www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-espana-no-excepcion-regla La corrupción en España no es una excepción, es la regla
La corrupción en España no es una excepción, es la regla. Mientras se redactaba la Constitución y se legalizaban Partidos, la… » ver todo el comentario
Alguien controla estos gastos, el gasto por cada tipo de intervencion?. Se les paga lo que quieran?....ha habido algun concurso para acceder a este servicio...no se..algo?