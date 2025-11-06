edición general
6 meneos
22 clics
Madrid paga por tener hijos: la ciudad lanza ayudas de hasta 1.000 euros para impulsar la natalidad

Madrid paga por tener hijos: la ciudad lanza ayudas de hasta 1.000 euros para impulsar la natalidad

Madrid quiere que tener hijos deje de ser un lujo. El Ayuntamiento lanza un nuevo plan de ayudas de hasta 1.000 euros por nacimiento o adopción, con el objetivo de frenar la caída de la natalidad y apoyar a las familias que deciden crecer en la capital.

| etiquetas: madrid , natalidad , almeida
5 1 1 K 45 actualidad
22 comentarios
5 1 1 K 45 actualidad
Comentarios destacados:      
#10 "La Comunidad de Madrid vuelve a sorprender a todos sus habitantes con sus planes, esta vez con una buena noticia para los que se van a convertir en padres, lo que ya lo son y los que planean serlo. ¿Te imaginas que el Ayuntamiento te ingrese dinero por tener un bebé?"

Repugnante es poco...
fareway #1 fareway
Si apoyara la sanidad y la educación en lugar de privatizar, sería un buen principio.
8 K 90
#2 Quillotro
#1 Hay que crear nuevos clientes para las escuelas privadas...
2 K 19
Grymyrk #7 Grymyrk
#1 Quieren carne de cañón a la que poder explotar, pero no les interesa que tengamos sanidad gratuita ni educación
2 K 26
rob #12 rob
#1 Ya. Pero para cobrar 1000 putos euros, has de tener tres hijos.
Haz cuentas.
1 K 20
reivaj01 #13 reivaj01
#12 Es la tradición opusina
1 K 15
rob #15 rob
#13 Lo dudo. Se trata de la infantilizacion de la sociedad.
Algunos, a cambio de vivienda periférica y educación estarían dispuestos. Por 1000 putos euros. Ese es nuestro "pvp" para ellos.
0 K 14
#20 z1018
#12 son paguitas buenas, las que van para el Opus.

Y Zapatero malo por dar 2500.
0 K 7
rob #10 rob
"La Comunidad de Madrid vuelve a sorprender a todos sus habitantes con sus planes, esta vez con una buena noticia para los que se van a convertir en padres, lo que ya lo son y los que planean serlo. ¿Te imaginas que el Ayuntamiento te ingrese dinero por tener un bebé?"

Repugnante es poco...
5 K 63
reivaj01 #14 reivaj01
#10 Para ver comidas de sable ya tenemos pornhub
0 K 12
powernergia #3 powernergia
Una buena medida injustamente implementada porque las ayudas no dependen de los ingresos familiares.
3 K 40
angelitoMagno #17 angelitoMagno
¿Os acordáis los ataques de la derecha a ZP por el "cheque bebé"?
2 K 34
#22 tierramar *
Esta trampa está preparada para los inmigrates latinos, acostumbrados a no tener una sanidad ni una educación publicas decentes.
0 K 19
#8 Pitchford
Es una ayuda irrelevante para la natalidad. La medida más efectiva, aunque mucho más cara, sería la de guarderías 24/7 gratuitas.
1 K 19
meroespectador #4 meroespectador
Lo que tienen que hacer es facilitar vivienda y educación pública, así es cómo se favorece la natalidad. El resto son migajas.
1 K 18
#11 Alcalino
Criar a un niño desde que nace hasta que se emancipa está entre los 200 y los 300.000€

1000€ es marketing

Si quieren niños, que solucionen el problema de la vivienda
1 K 15
hazardum #16 hazardum
Mas que un articulo para un publi-reportaje de la comunidad de madrid.

"Y lo mejor: no hay límite de renta ni de edad de los padres"

Estaria bueno que hubiera limite de edad, pero como puede ser bueno que no haya limite de renta, lo logico es que se lo den a quien más lo necesite, pero vamos, que te den 1000 euros por un hijo no va a ningun lado, aparte de que es 1000 a partir del tercero, a nadie le amarga un dulce, pero nadie se va a poner a tener hijos para que te den 1000 euros.
1 K 14
#9 Marisadoro
... empadronado en Madrid durante los últimos cinco años....
0 K 13
#18 Jodere
Ni para pañales les da.
0 K 10
#19 harverto
Más ayudas para caprichitos de ricos
0 K 10
IrMaNDiÑo #21 IrMaNDiÑo
1.000 € no llegan ni para dar a Luz en una clínica privada. Metelos en la sanidad pública y prrmite parir gratis a todas las mujeres.
0 K 10
#5 poseso
¡miiiira!, casi para medio mes de alquiler, un par de meses de seguro médico privado o media matrícula de la guardería.
0 K 9
#6 sergio.dag
Interesante medida, aunque el verdadero desafío no es solo económico, sino facilitar la conciliación laboral y el acceso a vivienda
0 K 6

menéame