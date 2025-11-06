Madrid paga por tener hijos: la ciudad lanza ayudas de hasta 1.000 euros para impulsar la natalidad

Madrid quiere que tener hijos deje de ser un lujo. El Ayuntamiento lanza un nuevo plan de ayudas de hasta 1.000 euros por nacimiento o adopción, con el objetivo de frenar la caída de la natalidad y apoyar a las familias que deciden crecer en la capital.
| etiquetas: madrid , natalidad , almeida
Repugnante es poco...
Haz cuentas.
Algunos, a cambio de vivienda periférica y educación estarían dispuestos. Por 1000 putos euros. Ese es nuestro "pvp" para ellos.
Y Zapatero malo por dar 2500.
Repugnante es poco...
1000€ es marketing
Si quieren niños, que solucionen el problema de la vivienda
"Y lo mejor: no hay límite de renta ni de edad de los padres"
Estaria bueno que hubiera limite de edad, pero como puede ser bueno que no haya limite de renta, lo logico es que se lo den a quien más lo necesite, pero vamos, que te den 1000 euros por un hijo no va a ningun lado, aparte de que es 1000 a partir del tercero, a nadie le amarga un dulce, pero nadie se va a poner a tener hijos para que te den 1000 euros.