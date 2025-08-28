Madrid, epicentro de la telaraña que impulsa el ultracatolicismo a escala global

La capital se ha convertido en los últimos años en una especie de oasis ultra, con Javier Milei viajando en repetidas ocasiones y la extrema derecha europea celebrando su cumbre. Mayor Oreja impulsa otra iniciativa en España, con epicentro en Madrid, mientras sigue vinculado a plataformas internacionales de las que forman parte entidades que aglutinan a políticos de PP y Vox. Madrid, 2 de diciembre de 2024. Las agujas del reloj del antiguo salón de plenos del Senado marcan las nueve y cuarto de la mañana.