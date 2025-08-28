edición general
15 meneos
26 clics
Madrid, epicentro de la telaraña que impulsa el ultracatolicismo a escala global

Madrid, epicentro de la telaraña que impulsa el ultracatolicismo a escala global

La capital se ha convertido en los últimos años en una especie de oasis ultra, con Javier Milei viajando en repetidas ocasiones y la extrema derecha europea celebrando su cumbre. Mayor Oreja impulsa otra iniciativa en España, con epicentro en Madrid, mientras sigue vinculado a plataformas internacionales de las que forman parte entidades que aglutinan a políticos de PP y Vox. Madrid, 2 de diciembre de 2024. Las agujas del reloj del antiguo salón de plenos del Senado marcan las nueve y cuarto de la mañana.

| etiquetas: la capital , oasis ultra , extrema derecha celebra su cumbre
12 3 0 K 163 politica
10 comentarios
12 3 0 K 163 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Y Jaime Mayor Oreja deja atrás su asiento en la Mesa y toma la palabra desde la tribuna de oradores, que se alza sobre los cimientos de lo que hace siglos fue una iglesia. Durante diez minutos, habla del retroceso de la cultura woke y de la decadencia de la sociedad occidental, donde se quiere reemplazar "un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social".
1 K 31
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Mayor Oreja, menudo personaje este y MAR son dos pájaros de mucho cuidado, los dos en Madrid. >:-(
1 K 31
reivaj01 #5 reivaj01
Los mejores cristofascistas, en Madriz.
1 K 29
#7 Katos
#5 los mejores chistes y más graciosos son los que incluyen "madriz"
0 K 6
Kantinero #10 Kantinero
Madrid cada vez más asquito
0 K 12
Chinchorro #2 Chinchorro
A dios rogando y en soto del real entrando.
0 K 11
Aguarrás #4 Aguarrás
A nivel de lo poco que se ve en un barrio obrero: Casi todos los días hay asquerosos intentando captar desesperados para su mierda de ¿Secta? Ultracatólica.
Me encanta ver cómo filtran y sólo buscan latinos que aparentemente no sean ni adinerados ni cultos.
Si eres latina pero blanquita y no tienes cierto aspecto (no se cuál es, hablo de lo que sucede en mi entorno) no te molestan.
Les falta un cartel honesto: Buscamos gente humilde y manipulable. :roll:
0 K 11
#9 Toponotomalasuerte
Terraplanismo, religiones y resto de basuras que sirvan para controlar y adoctrinar a subnormales son una gran ayuda para estos timadores.
0 K 10
#3 pandasucks
El mejor Madrid del mundo está en Madrid, haz click y descubre cómo!
0 K 10
#6 Katos
#3 y a escala Global. Flipas!!!!..
Bulo. Errónea. Sensacionalista.
0 K 6

menéame