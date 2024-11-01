La madre de Zohran Mamdani tiene una carrera cinematográfica plagada de éxitos y títulos populares como 'La boda del monzón'. El apoyo del mundo del cine ha sido importante para el nuevo regidor

Mira Nair: su nombre suena a saris mojados en la lluvia de monzón y a jazz neoyorquino en un loft de Tribeca; este prodigio de mujer india nació en Rourkela un 15 de octubre del 1957, cuando la India todavía olía a carbón británico y a especias recién molidas, y después se fue a Harvard porque Cambridge le parecía un colegio de monjas con acento oxfordiano. La imaginamos como la menor de tres hermanos en la comunidad punyabí de Delhi