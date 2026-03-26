La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada

La Policía Nacional sigue buscando a Yolanda Moreno López, la mujer condenada a prisión permanente por el asesinato de su bebé. Tras ser detenida unos días después del hallazgo del bebé muerto, la mujer ingresó en prisión preventiva, pero salió en libertad poco tiempo después. La mujer asistió este mes al juicio en la Audiencia, consciente de que si era declarada culpable se enfrentaba a una petición de prisión permanente. El pasado domingo, cuando la convocaron para que acudiera a la lectura del veredicto, ya no se presentó.