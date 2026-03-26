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La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada

La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada

La Policía Nacional sigue buscando a Yolanda Moreno López, la mujer condenada a prisión permanente por el asesinato de su bebé. Tras ser detenida unos días después del hallazgo del bebé muerto, la mujer ingresó en prisión preventiva, pero salió en libertad poco tiempo después. La mujer asistió este mes al juicio en la Audiencia, consciente de que si era declarada culpable se enfrentaba a una petición de prisión permanente. El pasado domingo, cuando la convocaron para que acudiera a la lectura del veredicto, ya no se presentó.

| etiquetas: yolanda moreno lópez , porto cristo , bebé , condena , fuga
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3 comentarios
11 2 1 K 108 actualidad
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson *
eh! que casi seguro te vas a pasar toda tu asquerosa vida en prision, vente el lunes, me das tu palabrita del niño jesus????

Si es que tienen menos luces que un barco pirata

edito: y no vayan a poner la foto para la colaboracion ciudadana de una señora que esta condenada a la pena de prision permanente, eh...ya si eso, los mismos van a ir a buscarla...
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sorrillo #3 sorrillo
#2 Es mejor esto a que gente que acaba siendo declarada no culpable o con una condena que no implica prisión que tenga que haber estado en prisión preventiva, que haya sido injustamente privada de libertad.

En España se suele abusar de la prisión preventiva.
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menéame