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La mujer y el tío de la bebé arrojada a la basura en Porto Cristo, condenados a prisión permanente revisable

La mujer y el tío de la bebé arrojada a la basura en Porto Cristo, condenados a prisión permanente revisable

El tribunal subraya que ambos decidieron deshacerse de la recién nacida, "privándola de asistencia médica". La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato a la madre del bebé de unas 26 o 27 semanas que en noviembre de 2023 fue arrojado a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca) tras nacer en un coche. La sentencia también recoge por el mismo delito la condena a prisión permanente revisable para el cuñado de la principal acusada, que arrojó a la recién nacida

| etiquetas: bebe , arrojado , basura , porto cristo , condenas
10 1 0 K 146 Tribunales
3 comentarios
10 1 0 K 146 Tribunales
#1 mcfgdbbn3
Recuerdo a los jueces, que el hecho de que sea revisable, no significa que haya que revisarla, y mucho menos que esa revisión signifique que haya que dejarlos en libertad.
1 K 22
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Poco me parece, lo de revisable sobra
1 K 18
magnifiqus #3 magnifiqus
Espero que en prisión les traten como la basura que son
0 K 9

menéame