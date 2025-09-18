Macron presentará pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, dijo a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare.
Debería ser completamente irrelevante con quien está casado, pero quiere votos de gente a la que le importan esas cosas.
Pues yo juraría que si yo te acuso a tí de ser un marciano, el que debe demostrar que eres un marciano soy yo, en ningún momento tienes que demostrar tú lo contrario.
Pues para esta señora, lo mismo.
Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens
imbécilhijo de puta o estar mal informadomuy endemoniado, para ser de derechas.
Vaia,vaia,ahora ya no está tan seguro...