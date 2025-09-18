edición general
Macron presentará pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, dijo a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare.

Flogisto #5 Flogisto
¿Pero por qué tiene que demostrarlo?
#9 deimian86 *
#5 porque son ellos los que demandan a alguien que dijo que es un hombre, supongo y les interesará judicialmente. Igualmente habrá que ver que pruebas científicas demuestran que alguien es "mujer", es un tema que daría que hablar según en que entornos.
Flogisto #16 Flogisto
#9 #5 Entiendo, ¿cual es el delito en este caso? Si es algo así como atentar contra el honor estamos admitiendo que ser transexual es algo deshonroso, ¿o es que se puede denunciar a alguien solo por decir mentiras contra ti, por ejemplo por decir que te depilas los genitales cuando no es cierto?
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#5 Porque es de derechas, y si quiere votos de derechas, no puede haber dudas de que no esté casado con un transexual.

Debería ser completamente irrelevante con quien está casado, pero quiere votos de gente a la que le importan esas cosas.
Flogisto #14 Flogisto
#10 Eso tiene sentido.
#11 CarlosSanchezDiaz
#5 es en caso que el juez lo pida, para ganarle una demanda un bulero que afirma que su mujer es un hombre
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#11

Pues yo juraría que si yo te acuso a tí de ser un marciano, el que debe demostrar que eres un marciano soy yo, en ningún momento tienes que demostrar tú lo contrario.

Pues para esta señora, lo mismo.
#17 CarlosSanchezDiaz
#15 totalmente de acuerdo, pero creo es un mensaje ... Si al juez se le pasara por la cabeza pedirlo pués se hace. Que siendo EEUU y habiendo mucha pasta de por medio no te extrañe.
#20 Abril_2025
#5 Dinero y venganza.

Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
¿Nos hemos vuelto gilipollas o qué? Anda y que le den por el culo al fatxa ese, que demuestre él lo contrario si puede.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¿Y no será más sencillo hacer la prueba del pañuelo?
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
What a time to be alive!
#13 Leon_Bocanegra *
Hay que ser imbécil hijo de puta o estar mal informado muy endemoniado, para ser de derechas.
Malinke #18 Malinke *
Si no es por demandar a la Candace y sacar dinero, no entiendo el motivo de aclarar nada.
#21 Abril_2025
#18 Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
Las pruebas seran un enlace a xvideos
#19 laruladelnorte
Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón. Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda.

Vaia,vaia,ahora ya no está tan seguro... :roll:
tricionide #8 tricionide
Podria ser su mami
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#8 O su papi, eso es lo que se va a saber :troll:
0 K 12
#7 CarlosSanchezDiaz *
Edit.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Espero que haya demanda por muchos millones para que alguien aprenda
