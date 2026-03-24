Macron pide al presidente de Irán un compromiso "de buena fe" en las negociaciones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, a que Teherán se comprometa «de buena fe en las negociaciones con el fin de abrir una vía hacia la desescalada» en la región de Oriente Medio.
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Lo que el mundo necesita son garantías de que EE.UU. deje de agredir países por una puta vez en su historia y, puestos a pedir, que se bloquee la colonia de ocupación militar que llaman Israel de todas las formas habidas y por haber.