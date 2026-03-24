edición general
4 meneos
7 clics
Macron pide al presidente de Irán un compromiso "de buena fe" en las negociaciones

Macron pide al presidente de Irán un compromiso "de buena fe" en las negociaciones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, a que Teherán se comprometa «de buena fe en las negociaciones con el fin de abrir una vía hacia la desescalada» en la región de Oriente Medio.

| etiquetas: macron , irán , guerra , negociaciones , masoud pezeshkian
3 1 0 K 52 actualidad
10 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Comentarios destacados:    
mmlv #1 mmlv
Hay que ser hipocrita y mezquino para pedir "buena fe" al país que fue atacado mientras estaba sentado en la mesa de negociaciones, asesinando a su líder y a su familia
13 K 169
azathothruna #4 azathothruna
#1 Hombre blanco habla con lengua de serpiente
1 K 36
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y el mismo tipo que de tapadillo le decía a Trump que "podían hacer grandes cosas en Irán".
2 K 42
Papirolin #10 Papirolin
#1 Macron: "Os reclamo buena fe a los iraníes porque cuando lo hice con Bibi y Donald pidieron un diccionario".
0 K 12
#5 Suleiman
Menudo lameculos.. que pena de Francia y europa...
1 K 30
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Si buena fe tienen, en que les volverán a traicionar los yanquis a la primera de cambio.

Lo que el mundo necesita son garantías de que EE.UU. deje de agredir países por una puta vez en su historia y, puestos a pedir, que se bloquee la colonia de ocupación militar que llaman Israel de todas las formas habidas y por haber.
1 K 29
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Mientras tanto en el Líbano...
1 K 29
TikisMikiss #7 TikisMikiss
Lo que tú quieras, Donald, pero por favor, no se lo cuentes a la gente...
1 K 24
JackNorte #8 JackNorte
Iran se honesto con los genocidas xD
0 K 14
#6 pascuaI
¿Le pide lo mismo también al Zelesni? xD
0 K 10

menéame