Macron pide a Netanyahu que "se abstenga de una ofensiva terrestre" en Líbano

En un mensaje publicado en X el miércoles por la noche, el presidente francés dijo que había hablado con el primer ministro israelí.

oceanon3d
Demasiado tarde petit Napoleón ... demasiado tarde.
Chuache_cientifico
#2 Más vale tarde que nunca. En el tiempo no se puede viajar.
Pertinax
Resulta curioso que Macron y Sánchez sean de los pocos con sentido común ante Trump en Europa.
mecheroconluz
¿Pero se lo ha pedido por favor?
joffer
Todos sabemos dónde está el problema y como acotarlo. No entiendo cómo no tienen huevos de hacerlo.
meroespectador
Si las tropas de la ONU no van a hacer nada, mejor que se marchen. Porque los otros solo van arrasar todo.
