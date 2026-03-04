·
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
La cobardía de la derecha en España será inmortal
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
InfluRatas
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
16
meneos
22
clics
Macron pide a Netanyahu que "se abstenga de una ofensiva terrestre" en Líbano
En un mensaje publicado en X el miércoles por la noche, el presidente francés dijo que había hablado con el primer ministro israelí.
#2
oceanon3d
Demasiado tarde petit Napoleón ... demasiado tarde.
3
K
42
#4
Chuache_cientifico
#2
Más vale tarde que nunca. En el tiempo no se puede viajar.
0
K
7
#1
Pertinax
*
Resulta curioso que Macron y Sánchez sean de los pocos con sentido común ante Trump en Europa.
1
K
22
#5
mecheroconluz
¿Pero se lo ha pedido por favor?
1
K
13
#6
joffer
Todos sabemos dónde está el problema y como acotarlo. No entiendo cómo no tienen huevos de hacerlo.
0
K
12
#3
meroespectador
Si las tropas de la ONU no van a hacer nada, mejor que se marchen. Porque los otros solo van arrasar todo.
0
K
10
