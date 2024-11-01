edición general
Macron encuentra su as en la manga, prohibir LFI [fr]

El asesinato del activista de extrema derecha Quentin Deranque ha sido como un acelerador de partículas. Todos lo ven como una oportunidad de oro para acabar con Jean-Luc Mélenchon y sus fieles. A la izquierda, algunos, como François Hollande, incapaces de tomar el liderazgo político, juegan con golpes en la barbilla para aislarlos de manera autoritaria. El expresidente afirma: "No puede haber, para las próximas elecciones, una alianza entre los socialistas y La France insoumise (LFI). Considero que la relación con LFI ha terminado". francia ,

comentarios
Vamos que la solución es deshacerse de la democracia, para que no gobiernen los que él no quiere. Qué raro, me recuerda a otro país... cómo se llamaba... también había un partido de izquierdas que estaba subiendo fuerte en las encuestas, y la derecha empezó a utilizar a la policía y jueces para desprestigiarles con bulos, informes falsos, juicios injustos, portadas contando los bulos, ... cómo se llamaba ese país...?

Pero si a ese lo han matado sus amigüitos, que culpa tiene aquí la izquierda??
