Macizo Central ourensano y Pena Trevinca, paraísos de montaña que optaron a parque natural reducidos a cenizas

El Macizo Central ourensano y Pena Trevinca, paraísos de montaña que en su día la Xunta quiso convertir en parque natural para ponerlos en valor y que en su práctica totalidad forman parte de la Red Natura 2000 de la UE, han quedado reducidos a cenizas, sobre todo en sus cotas altas, a causa de un fuego que los ha devorado aprovechando su abandono y que obliga a buscar alternativas para asegurar su futuro. Ardió desde los dos extremos, desde el alto del Rodicio hasta el río Conso, que están a 35 kilómetros de distancia, es una barbaridad.