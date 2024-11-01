edición general
Macizo Central ourensano y Pena Trevinca, paraísos de montaña que optaron a parque natural reducidos a cenizas

El Macizo Central ourensano y Pena Trevinca, paraísos de montaña que en su día la Xunta quiso convertir en parque natural para ponerlos en valor y que en su práctica totalidad forman parte de la Red Natura 2000 de la UE, han quedado reducidos a cenizas, sobre todo en sus cotas altas, a causa de un fuego que los ha devorado aprovechando su abandono y que obliga a buscar alternativas para asegurar su futuro. Ardió desde los dos extremos, desde el alto del Rodicio hasta el río Conso, que están a 35 kilómetros de distancia, es una barbaridad.

#1 Pitchford
Además de ser criticada por el abandono de la zona, para el biólogo Pedro Alonso Iglesias, la Xunta debería ser considerada responsable civil subsidiaria de los daños causados por el fuego por inacción, por el continuo boicot de los sucesivos gobiernos del PP al decreto aprobado en 2006 para regular la creación de franjas de protección ante el fuego de montes y núcleos urbanos.
«Son los responsables de que alrededor de los pueblos se hayan desarrollado inmensas masas de combustible», ha

