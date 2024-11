Mª Carmen Llasat: "El calentamiento del Mediterráneo apunta a un aumento de DANAS más intensas y extensas"

Profesora de Física en la UB, es coordinadora de un informe sobre el Mediterráneo que se presenta en la COP29. Según dice, estos eventos, que antes llamábamos "gota fría" no son nuevos, pero ahora sí se aprecia que son más "intensos" y más "extensos" tanto por su duración como por el área que golpean. La relación con el calentamiento del Mediterráneo es claro. "Esta DANA, si el mar no hubiera estado tan caliente, no habría dado tanta lluvia", asegura.