Luz verde para empezar a retirar el monumento franquista a los Héroes del Simancas en Gijón

El Principado inicia el procedimiento administrativo para quitarlo de la fachada al ser contrario a la memoria democrática.

