Luz Casal: “En los conciertos masivos me disgusta que el artista no sea honrado”

La cantante publica ‘Me voy a permitir’, un álbum en el que combina adaptaciones de repertorios como los de Charles Aznavour (‘She’, dueto con Carla Bruni), Olga Guillot o Amália Rodrigues con composiciones propias, y que la muestra adentrándose en géneros como el fado y el bolero, sin dejar de lado su alma rockera. Lo presentará, arropada por su banda, en una gira que arrancará en enero y que la llevará el 3 de mayo al Liceu, acogida por el Suite Festival