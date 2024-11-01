edición general
3 meneos
4 clics
Lula da Silva tras reunirse con Trump: "Le oí decir que no tiene intención de invadir Cuba".

Lula da Silva tras reunirse con Trump: "Le oí decir que no tiene intención de invadir Cuba".

Funcionarios de EEUU advierten que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.

| etiquetas: lula , cuba , dictadura
2 1 0 K 22 politica
4 comentarios
2 1 0 K 22 politica
SMaSeR #2 SMaSeR
"Funcionarios de EEUU advierten que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento", pero con esto y con cualquier cosa. Es lo que tienen los dementes inestables.
2 K 44
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pues que raro, con lo bien que les está yendo la guerra contra Irán.
1 K 31
#3 Setis
No tiene intención de invadir Cuba => vayan cavando las trincheras y situando los cañones antiaéreos.
2 K 27
lambiris #1 lambiris
Raro es que en la misma frase no haya dicho que no tiene intención de invadir Cuba, que sí tiene intención de invadir Cuba, queCuba le besa el culo, que Cuba es maravillosa, que Cuba es un narco-estado, que Cuba se está portando maravillosamente bien y, por supuesto, el clásico "me han dicho que quieren que yo presida Cuba".  media
0 K 9

menéame