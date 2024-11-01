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«Es un lujo escribir y enseñar literatura»

Un relato personal sobre su trayectoria literaria para agradecer la fidelidad de sus lectores durante más de cincuenta años de ininterrumpida escritura.

| etiquetas: escribir , entrevista , literatura , carme riera
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