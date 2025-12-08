edición general
Luis Tosar, 54 años, sobre la salud mental: “Las modas son inevitables y existe el riesgo de que se empiece a banalizar porque se habla con mucha ligereza de ello”

El actor gallego reflexiona sobre la creciente exposición de la salud mental en redes y medios, advierte del peligro de trivializar problemas graves

Torrezzno #2 Torrezzno
yo no entiendo eso

"La importancia de hablar bien sobre salud mental. El mensaje de Tosar no es restar importancia a la conversación sobre bienestar emocional, sino poner límites a la banalización. Para él, reconocer la salud mental como un asunto serio implica evitar convertir molestias cotidianas en diagnósticos o problemas clínicos."

Estoy de acuerdo en que la vida no es un problema mental. El estrés del trabajo, ansiedad por una entrevista, etc etc son problemas comunes que una persona sana puede y debe afrontar. No los veo comparables a una depresión
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
acá tenéis a un tipo que vive de nuestros impuestos diciéndole a quienes tienen problemas de salud mental y se atreven a hablar de ello en redes que son "modas"... tal cual
alcama #3 alcama *
Este señor es actor, no experto en salud mental.
Qué manía tienen nuestros artistas de hablar de temas de los que no tienen ni idea, solo porque tienen un micrófono delante
