Luis Rubiales, convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso

Luis Rubiales, convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso

Habiendo transcurrido ya un tiempo considerable después de su beso no consentido, y tras ser condenado por agresión sexual en un mediático juicio, Luis Rubiales se ha mostrado convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso. “Te digo que ella quería besarme, que yo para estas cosas tengo como un quinto sentido”, ha confesado Rubiales a su círculo más cercano. "Se hace la dura, pero está a punto de caer”

5 comentarios
Benzo #4 Benzo
A puntito está.
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Los unicornios rosas invisibles son seres de gran poder espiritual, porque logran ser rosas e invisibles al mismo tiempo.
Lo mismo le pasa a Rubiales, que es capaz de ser calvo y rubiales al mismo tiempo. (Además de un pedazo de mierda, pero eso no tiene merito)


:troll:
Olepoint #5 Olepoint
Que sí, que sí, chico, que es ella la que no sabe lo que se está perdiendo... ¡¡¡ Mandales un par de fotopollas y cae, seguro !!! :troll:
Druidaferal #2 Druidaferal
Esto es la misma imagen del feminismo snop, europeo, clasista, que busca más privilegios para mujeres que tienen todos los derechos.

Mientras que en Irán mujeres Valientes se juegan la vida por su libertad y este feminismo las ignora y repudia.
#3 Katos
Jajajajajajaa. Mancantao
