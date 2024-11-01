Luis Rubiales, convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso

Habiendo transcurrido ya un tiempo considerable después de su beso no consentido, y tras ser condenado por agresión sexual en un mediático juicio, Luis Rubiales se ha mostrado convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso. “Te digo que ella quería besarme, que yo para estas cosas tengo como un quinto sentido”, ha confesado Rubiales a su círculo más cercano. "Se hace la dura, pero está a punto de caer”