Luis Rubiales, convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso

Habiendo transcurrido ya un tiempo considerable después de su beso no consentido, y tras ser condenado por agresión sexual en un mediático juicio, Luis Rubiales se ha mostrado convencido de que todavía tiene posibilidades con Jennifer Hermoso. “Te digo que ella quería besarme, que yo para estas cosas tengo como un quinto sentido”, ha confesado Rubiales a su círculo más cercano. "Se hace la dura, pero está a punto de caer”
| etiquetas: rubiales , rfef , agresión sexual , jennifer hermoso
Lo mismo le pasa a Rubiales, que es capaz de ser calvo y rubiales al mismo tiempo. (Además de un pedazo de mierda, pero eso no tiene merito)
Mientras que en Irán mujeres Valientes se juegan la vida por su libertad y este feminismo las ignora y repudia.