Luis Carlos Rodríguez: “Para proteger al de la bicicleta y el patinete hemos desprotegido al peatón”

En 1916 ya se utilizaban patinetes con motor de gasolina en Londres. Han tenido que pasar más de 100 años para que se regule su uso en España, una de las reivindicaciones que alcaldes y profesionales han lamentado en el VI Congreso Andaluz de Educación Vial.
Porque hemos decidido que el coche ha de tener el monopolio del espacio urbano. Quitas un carril para hacer un carril bici y tienes a los cavernícolas de PP con el apoyo del PP eliminándolos en cuanto pueden. Todos somos peatones, pero no todos somos conductores