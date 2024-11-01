edición general
Luis Carlos Rodríguez: “Para proteger al de la bicicleta y el patinete hemos desprotegido al peatón”

En 1916 ya se utilizaban patinetes con motor de gasolina en Londres. Han tenido que pasar más de 100 años para que se regule su uso en España, una de las reivindicaciones que alcaldes y profesionales han lamentado en el VI Congreso Andaluz de Educación Vial.

3 comentarios
jonolulu
"Pero claro, me pones el carril bici en las aceras que es el patrimonio del peatón que es el que tiene que hacer el uso normal de la ciudad"

Porque hemos decidido que el coche ha de tener el monopolio del espacio urbano. Quitas un carril para hacer un carril bici y tienes a los cavernícolas de PP con el apoyo del PP eliminándolos en cuanto pueden. Todos somos peatones, pero no todos somos conductores

Skiner
#1 En algunos lugares lo que se ha hecho ha sido ampliar las aceras para los peatones y hacer carril bici, quitando carriles superfluos o repetidos de coches. Lugares con 3 carriles quizás con 2 sea suficiente. aún con eso no se quita un carril entero de coches se quedan más de 2 para coches.

llom
#2 En algunas ciudades, si dejan 2 carriles para coches, uno de ellos acaba siendo para que aparquen en doble fila. De traca.


