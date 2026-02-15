edición general
Ludovic Slimak sobre los neandertales: “Fue un suicidio. Los humanos desaparecen porque sus valores se vienen abajo”

El paleoantropólogo francés publica en España ‘El último neandertal’, una exploración heterodoxa de por qué somos la única especie humana del planeta

#1
Y eso que había otros neandertales a solo dos semanas andando de este lugar. ¿Cómo es posible? Creo que porque rechazaban el contacto.

En los humanos esto está regulado instintivamente. Lo típico es intercambiar mujeres con el pueblo de al lado. Esto asegura la variabilidad genética.

Pero no es obligatorio que otra especie tenga el mismo instinto, y eso sería mejor explicación.

Sobre el ishi:

es.wikipedia.org/wiki/Yana_(tribu)

Los yanas hablaban una lengua hokana,

