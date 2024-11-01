edición general
La lucha médica vira del Estatuto Marco al sueldo y guardias de los MIR

la sobrecarga laboral es la causante del empeoramiento de la salud mental de los MIR, reflejado en un estudio elaborado por la OMC.

taSanás #1 taSanás
Siempre ha sido por la pasta.
No es defendible decir que hacer guardias puede causar malas decisiones de los médicos, y no que puedan hacer 8 horas por la mañana en la pública y otras 8 por la tarde en la privada…

No se puede las dos.
