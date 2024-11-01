·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11785
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9708
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12306
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5140
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6451
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
961
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
413
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
314
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
579
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
388
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
13
clics
La lucha médica vira del Estatuto Marco al sueldo y guardias de los MIR
la sobrecarga laboral es la causante del empeoramiento de la salud mental de los MIR, reflejado en un estudio elaborado por la OMC.
|
etiquetas
:
huelga
,
ministerio
,
estatuto
,
mir
2
1
0
K
32
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
taSanás
Siempre ha sido por la pasta.
No es defendible decir que hacer guardias puede causar malas decisiones de los médicos, y no que puedan hacer 8 horas por la mañana en la pública y otras 8 por la tarde en la privada…
No se puede las dos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No es defendible decir que hacer guardias puede causar malas decisiones de los médicos, y no que puedan hacer 8 horas por la mañana en la pública y otras 8 por la tarde en la privada…
No se puede las dos.