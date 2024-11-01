edición general
La lucha por el laicismo en la escuela

¿Debe impartirse Religión en la escuela pública? ¿Hasta qué punto las creencias religiosas tienen que compartir el aula con las ciencias, la Lengua, las Matemáticas o la Filosofía? ¿Por qué ese empecinamiento de todos los gobiernos democráticos en no resolver el problema?

3 comentarios
Imaginemos que el estado español hubiera firmado acuerdos con la antigua Unión Soviética para financiar con dinero público actividades encaminadas a propagar en España la ideología estalinista, estableciendo la obligatoriedad de una asignatura, con el mismo rango de las asignaturas fundamentales, dedicada a este adoctrinamiento, y con profesores pagados por el estado y elegidos por algún partido español con esa ideología estalinista.

Parece absurdo ¿No? Pues estamos en una situación similar con la asignatura de religión y parece que a muchos esto les parece normal
Estos ni se han enterado que el laicismo ahora es colaboración con la extrema derecha.....
La libertad ahora es poder llevar burka!!!! Que no te engañen los fachas, ningún marido musulmán jamás obliga a su mujer a llevarlo.
Unidas podemos!!!!!
#2 háblales a los fachas de Vox que quiten la religión de la escuela. Te vas a enterar de lo laicistas que son.
