La lucha por el laicismo en la escuela

¿Debe impartirse Religión en la escuela pública? ¿Hasta qué punto las creencias religiosas tienen que compartir el aula con las ciencias, la Lengua, las Matemáticas o la Filosofía? ¿Por qué ese empecinamiento de todos los gobiernos democráticos en no resolver el problema?
| etiquetas: religión , asignatura , laicismo
Parece absurdo ¿No? Pues estamos en una situación similar con la asignatura de religión y parece que a muchos esto les parece normal
La libertad ahora es poder llevar burka!!!! Que no te engañen los fachas, ningún marido musulmán jamás obliga a su mujer a llevarlo.
Unidas podemos!!!!!