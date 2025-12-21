edición general
Los loteros, hartos de los precios congelados en los décimos: “Se piensan que somos millonarios, pero algunos pasamos aprietos”

Los propietarios de administraciones de lotería reclaman equiparar las comisiones, subir el décimo de Navidad a 25 euros e incrementar el Gordo hasta 500.000 euros

Verdaderofalso
Conozco personalmente a dos loteros de Gijón… básicamente tienen que ir a comer a la cocina económica xD xD
IsraelEstadoGenocida
#1 lo dices en serio o soy víctima de la ley de poe?
tul
que se busquen un trabajo de verdad y asi no tendran que vivir de engañar a los incautos
Black_Txipiron
Pero renunciar a su licencia, ni uno, oiga, por lo que sea...
Eukherio
Conozco a alguno y sé que fuera de Navidad no hay tanto dinero a menos que tengas fama (la gente es supersticiosa para estas cosas) o tengas el local bien situado. Lo que está claro es que el premio es una mierda comparado con lo que fue.
