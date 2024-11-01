Los peces y la cocaína

Cada día miles de sustancias químicas invisibles recorren nuestras tuberías y acaban en los ríos y mares. Restos de medicamentos, calmantes o drogas, que están afectando e incluso alterando la morfología de peces, moluscos o insectos acuáticos. Lo que empezó siendo un hallazgo científico curioso se ha convertido en una llamada de atención sobre cómo nuestro estilo de vida deja huella incluso en los ecosistemas más frágiles.
| etiquetas: ecosistemas , peces , cocaína
Dicho esto, siempre me extrañó la euforia desmedida de Sebastián.