Los peces y la cocaína

Cada día miles de sustancias químicas invisibles recorren nuestras tuberías y acaban en los ríos y mares. Restos de medicamentos, calmantes o drogas, que están afectando e incluso alterando la morfología de peces, moluscos o insectos acuáticos. Lo que empezó siendo un hallazgo científico curioso se ha convertido en una llamada de atención sobre cómo nuestro estilo de vida deja huella incluso en los ecosistemas más frágiles.

Peka #1 Peka
Si, la primera es el agua, que es una sustancia química. En serio, hay que cambiar el lenguaje.
karakol #2 karakol
Con las ingentes cantidades de mierda de todo tipo que vertemos a los océanos, probablemente la cocaína sea el menor de nuestros males.

Dicho esto, siempre me extrañó la euforia desmedida de Sebastián.  media
El_mostrenco #3 El_mostrenco
#2 a mi me da que Sebastián se ponía fino, si.
