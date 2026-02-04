Los jinetes [Opinión]  

El control mediático es tan absoluto que, incluso cuando por un error de interpretación quedan expuestas sus vergüenzas, consiguen reconducir el discurso para que nadie se percate de ello. Por ejemplo, Trump hace público un pantallazo de la conversación de mensajería que mantiene con Macron, y ¿qué han dicho los medios acerca del contenido? ¡Nada! Además, ¿no nos ha explicado la industria informativa que lo ocurrido en Siria es una revuelta popular, endógena, contra una dictadura? Entonces ¿qué cojones pintan en el cuadro EEUU y Francia?